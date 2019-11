Botetourt County elementary schools have announced the following honor rolls for the first nine-weeks:

BRECKINRIDGE

A HONOR ROLL

FIFTH GRADE: Paisley Kitt, Brianna Patterson, Kyra Taylor, Addison Tranchese

FOURTH GRADE: Addison Bandy, Katelyn Barrett, Kale Brady, Kayla Henry, Evan Joyce, Owen Lawson, Hannah McNamara, Whitley Ronk, Jacey Walker, Gracelynn Wolcott

THIRD GRADE: Logan Alls, Elijah Copeland, Memphis Duty, Brody Helmandollar, Evan Hix, Briana Huthwaite, Isaac Meade, Joshua Peck, Caroline Rushing, Jacob Simmons, Isaac Theimer, Ashby Wilkes, Kendra Zepp

A-B HONOR ROLL

FIFTH GRADE: Remi Bingeman, Avery Carr, Hailey DeMarco, Sydney DeMarco, Declan Duncan, Emily Griswold, Amiah Higginbotham-Sandidge, Molly McGee, Crystal Muncey, Austin Myers, Nichola Price, Avery Saunders, Camden Saunders, McKinley Sink, Cooper Stewart, Corinthia Winfield

FOURTH GRADE: Kennedy Agee, Cade Cook, Andrea Kreklow, Nolan Linthicum, Jordyn Simmons, Kolby Sleeger, Huntleigh Ward, Sierra Ware, Caitlin Witz

THIRD GRADE: Alexandra Bona, Josiah Bryant, Angalee Burrell, Briley Goyer, Madison Gray, Aiden McSherry, Coraline Sink, Carolena Williams, Briana Willis

BUCHANAN

A HONOR ROLL

FIFTH GRADE: Aiden Jennings, Kyleigh Napier, Keegan Price, Charles StulL

FOURTH GRADE: Isabell Garrett, Stephen Mahon

THIRD GRADE: Birdie Boblett, Cheyenne Byrd, Logan Galanes, Brianna Link, Landen McGough, Daniella Murray, Laken Robinson

A-B HONOR ROLL

FIFTH GRADE: Orion Booher, Brylee Brammer-Falls, Selene Kelley, Cheyenne King, Melody Martin, Brennen Monaghan, David Moore, Jason Rose, Jackson Sandidge, John Shiflet, Abilene Simmons, Lacey Smith, Ayden Stern, Trenton Taylor, Samuel Wilson, Pierce Woodyard

FOURTH GRADE: Maggie Brewster, Katelyn Brown, Chase Brunner, Gary Brunner, Kinzley Bunn, Caroline Church, Taylor Fridley, Elizabeth Johnson, Lydia Jones, Ayden Keyser, Kaycee Lemon, Emerson Meador, Karly Mines, Brooklyn O’Quinn, Laighton Tate, Hailee Vassar, Payton White, Benjamin Whitt

THIRD GRADE: Adelynn Bankert, Cohen Byer, Adelyn Dooley, Olivia Moore, Zaylen Fridley, Jarrett Jennings, Leigha Long, Nora Lotts, Grace Matre, Jackson Meador, Andrew Monteith, Madelynn Moore, Camden Parker, Laylyn Patsell, Brianna Petty, Addison Shorter, Ryland Tyree

CLOVERDALE

A HONOR ROLL

FIFTH GRADE: Skyla Corkins, Ella Dickerson, Adyson Greathouse, Rose Janosz, Maxton Mizuba, Sadie Stowe, Addalyn Underwood, Preston Vaughn

FOURTH GRADE: Reese Adkins, Nicholas Antivero, Aleksandar Bratic, Chloe Clowdis, Holden Hooven, Archer Lee, Brennan Lewis, Christopher Myers, Addison Naff, Mackenzie Nichols, Katherine Rhodes, Jackson Taylor

THIRD GRADE: Alexander Barbour, Paityn Conley, Kyley Fernandez, Evan Gordon, Aurora Hathaway, Elijah Laffoon

A-B HONOR ROLL

FIFTH GRADE: Sophie Bailey, Callie Byrd, Dalton Close, Mason Endaya, Carrlee Glenn, Madison Jones, Torrence Jones, Briana Keith, Nathaniel Moore, Addison Purser, Camdyn Robertson, Callie Shuler, Aijah Thompson, Ian Villa, Alexis Wagner, Brody Wilhoit, MiKayla Windsor

FOURTH GRADE: Willow Anne Atkins, Kennedy Carpenter, Olivia Cook, Evan Grant, Phoenix Humphries, Davis Kidd, Sharise McGowan, Eliza Payne, Emilee Rogers, Ryder Toup

THIRD GRADE: Skylar Andert, Tre’von Baylor, Carter Bierce, Briana Brinkley, Jesse Caldwell, Elijah Chittum, Landon Craft, Isabella Glenn, Hannah Hulett, Boyd Jensen, Taylor Jones, Kathryn Kidd, Porter Kincer, Ahmad Lemar, Blake Lockard, Brady McConnaughey, Wyatt Nicely, Elwood Nixon, Madison Sealey, Gabriel Witt, James Yager

COLONIAL

A HONOR ROLL

FIFTH GRADE: Aman Boston, Elaina Brown, Joel Butler, Kevin Gergely, Riley Howell, Noah Johnson, Lauren Lucado, Abigail Maddox, Marley Mazurek, Logan Meador, Kinsley Milo, Canton Musser, Liliana Orozco-Meador, Daisy Osborne, Jairdan Pennix, Jace Pippert, Hayden Quesenberry, Jordan Smith, Ryan Staton, Leanna Steger, Julia Thorne, Meredith Willmott, Morgan Wingler

FOURTH GRADE: Dalton Bradley, Ella carpenter, Kensington Davis, Evie Hogan, Bailey Hutchins, Braylen Johnson, Errett Kimball, Hailey Knick, Ryan Lindsay, Brendon Miley, Piper Osborne, Olivia Pierce, Jasmin Potter, Anna Radtke, Kaden Reczek, Lucille Rock, Mason Scott, Mason Tuck, Alyssa Walker, Finn Wilkinson

THIRD GRADE: Brooklynn Amos, Emery Collins, Alexandra Denton, Camden Dudding, Kaycyn Dull, Karis Edwards, Mason Gates, Cambridge Gibson, Lucas Higgins, Liam Hogan, Kiyomi Jennings, Morgan Keleher, Tyler Manning, Noah Meyer, Natalie Mullens, Alexa Olwage, Ellie Persing, Jace Potter, Colby Salmon, Madeline Sanford, Joshua Sherman, Sean Stewart Jr., Nicole Thomas, Macyn Woody

A-B HONOR ROLL

FIFTH GRADE: Bronson Baader, Emily Buehring, Olivia Dameron, Fabian Felix, Gavin Flint, Fallon Gibson, Julian Haralson, Ryan Hegarty, Margaret Johnson-Koroma, Abigail Jordan, Sean Joslin, Ian Keister, Cori Newkirk, Bryce Nichols, Brody Nunley, Christopher Palmero, David Pena-Garcia, Pyper Smith, Abigail Walls, Hailey Wash, Samantha Welch, Chloe Williams, Sydney Yates

FOURTH GRADE: Christian Adams, Drew Bralley, Keirston Cook, Chase Denton, Caleb Duncan,, Aiden Fisher, Ella Foutz, Carter Goyer, Kyler Hambrick-King, Austin Kegley, Buddy Lennartson, Nathan Moser, Mathias Newton, Brielle Nunley, Tyler Overstreet, Iszbella Perry, Alexandria Rickman, Caleb Sieger, Brian Thomasson, Annagail Tribbett, Maddex Umber, Ainsleigh Wright, Nicholas Wright

THIRD GRADE: Alexandra Amos, Elia Amos, Mark Craig, Ryland Curry, Jessalyn Dunker, Kailyn Edwards, Peyton guy, Easton Medley, Chase Nichols, Noah Patterson, Alekzandra Rizvanovic, Haley Shelton, Tyler Sloan, Lyla Thomas, Noah Underwood, Isabella Walker, Brianna Weikel, Bentley Young

EAGLE ROCK

A HONOR ROLL

FIFTH GRADE: Olivia Ayers, Brooklyn Hayslett, Jay Hipes, Kristen Kessler, Rhaya Kitt, Jeremiah Mays, Hannah Sexton,

FOURTH GRADE: Jayden Beale, Khloe Robinson, Sonny Sharp, Paige Shotwell, Jeremy Tribble

THIRD GRADE: Alexander Beauchamp, Layla Bryant, Charlotte Hipes, Mary Lipes, Matthew Lowe, Harleigh Masters, Siena Riddle, Charlie Tingler

A-B HONOR ROLL

FIFTH GRADE: Khloe Austin, Samuel Bolton, Nevaeh Collings, Hannah Curtis, Kennedy Davis, Madison Dudley, Angelina Dunbar, Logan Dunbar, Aaron Graham, Gretchen Huffman, Sapphire Lowrance, Corbin Richardson, Ryleigh Scott, Abigail Simmons, Madilyn Simmons\

FOURTH GRADE: Hannah Clayton, Jazzmine Harlow, Autumn Holbrook, Aiden Joyner, Brianna Lowe, Owen Newcomb, Addison Olson, Virginia Thomas

THIRD GRADE: Frank Beard, Carleigh Crawford, Hunter Huguley, Bethany Lam, Kyla Martin, Kinley Millman, Emma Thurston, Tobyann Windsor

GREENFIELD

A HONOR ROLL

FIFTH GRADE: Makayla Akers, Nicole Akers, Lauren Barns, Ava Burkholder, Stefany Carrera Lazaro, Evelyn Damian-Ambrocio, Brooke Deacon, Cody Dooley, Autumn Fridley, Ella Fridley, Madeleine Gantzhorn, Landen Gray, Adeline Hanna, Maggie Hoover, Louisa Jamison, Lincoln Kellerman, Paxton Kirby, Caleb Longley, Aaron Lyle, Craig McLucas, Samuel Meadows, Sarah Meadows, Axel Mendoza Mora, Julia Misicko, Chase Peck, Riley Sink, Gillian Smith, Matthew Smith, Abagail St.Clair, Ava Stephens, Gabe Towe, Vivian Vernon, Tyler Villeneuve, Calvin Warman, Ember Wiley, Levi Wolfe, Connor Woodruff, Cayden Wright

FOURTH GRADE: Brenden Banka, Brooklyn Beckner, Carter Birckhead, Mason Boitnott, Cael Burton, T.J. Burns, Katherine Cooper, Molly Dewhirst, Wyatt Dewhirst, Kaylee Dunbar, Gwyneth Farrar, Madelyn Fields, Gabrielle Getyina, Josalyn Hart, Braeden Harvey, Pepper Henderson, Sariah Jamison, Grant Murphy, Barrett Pace, Eva Pendleton, Holly Weddle

THIRD GRADE: Easton Arnold, Jared Atwell, Julianna Banka, Colton Boggs, Evelyn Bowden, Swisher Cook, Katelin Dent, Abigail Dillard, Callie Dozier, Brookelyn Fadia, Peyton Fraze, Brynn Gentry, Jordan Gilbert, Avery Goad, Maddox Harrell, Wyatt Hatter, Avery Huffman, Ephraim Kellerman, Abby Moctezua-Rodriguez, Noah Nagle, Camden Newman, Cooper Pastrikos, Colton Payne, Gianna Pitzer, Chase Poff, Elena Preston, Emma Rickman, Santiago Rodriguez-Aguirre, Bela Ruscigno, Ellie Shawn, Fate Sieger, Ava Updike, Ashton Wertz

A-B HONOR ROLL

FIFTH GRADE: Cheyene Amos, Lilah Barker, Carter Beckner, Derek Bond, Noel Caballero, Conor Childs, Connor Drumheller, Olivia Dunbar, Hunter Evans, Leahbella Gillian, Parker Goad, Ava Horne, Ethan Isley, Marilyn Kelley, Noah Lyle, Sophia Martin, Isaac Mays, Jasmine Moctezuma, Gieneli Moctezoma-Avila, Alison Perez Gomez, Jamere Smith, Max Stump, Aiden Villeneuve, Lexi Willard, Angel Woods, Austin Wyrick

FOURTH GRADE: Cristian Acosta, Jaxon Anderson, Connor Bratton, Lleyton Cook, Trey Dent, Jonah Dunker, Noah Estes, Mia Etzler, Talon Gibson, Kristen Hale, Zoey Harrell, Cassie Jamison, Trinity King, Aarie Kramzar, Gracie Mattox, Samuel McLucas, Austin Mitchell, Angel Morales-Tomas, Elizabeth Odell, Sullivan Paige, Gabrielle Pfeifer, Marshal Phillips, Jacob Snare, Kylie Sutler, Ella Thepsimuang, Josiah Tribble, Elijah Trump, Asly Ulloa Mancia, Braylen Wolford

THIRD GRADE: Johnie Aguilar-Hernandez, Eli Averill, Hadleigh Breeden, Tyler Britnell, Abigail Browning, Misael Caballero, Leslie Carrera-Lazaro, Geovani Castillo Calderon, Kendall Childs, Garrett Cooper, Hayden Curtis, Eric Damian-Mariano, Avery Gilbert, Trevor Gilmer, Harrison Hanna, Samantha Hoovee, Aiden Hosey, Macy Johnson, Mackenzie Kramzar, Ellie Laughridge, William McMeans, Scarlett-Morales-Tomas, Israel Nichols, Charlene Olivier, Luke Peery, Kyleah Ratliff, NiKayla Reedy, David Santos-Alonso, Landon Sharp, Bradley Short, Cade Waldoch, David Wallace, Kailey Whitson

TROUTVILLE

A HONOR ROLL

FIFTH GRADE: Asher Bolinsky, Anderson Clontz, Corra Lasek, Anna Moore, Bryson Reimer, Simon Williams

FOURTH GRADE: Jaclyn Broyles, Daniel Combs, Grace Ferguson, Strummer Giffin, James Ingrassia, Christopher Johnson, Madeline May, Natalie Mullins, Amelia Nicely, Gabriel Osborne, Haiden Reedy, Eleanor Rosine, Sam Stelter, Lucas Young

THIRD GRADE: Brooke Boone, Olivia Burger, Carter Cecil, Lucas Dehr, Ethan Greer, Kendall Koloda, Noah McCarren, Evelyn Powell, Sophia Wood

A-B HONOR ROLL

FIFTH GRADE: Kaylin Bousman, Damon Carter, Sophia Crane, Noah Cunningham, Daniel Estep, Carter Gower, Sarena Johnson, Alisia Mata Diaz, Michael McCray, Sydney Meadows, John Moughrabi, Christopher Paderick, Ava Rich, Summer Sharp, Serenity Shearer, Noah Smelser, Elliott Stump, Mackenzie Vernon, Kaylee Warren, Urijah Watts, Timothy Whitacre, Leia Wilson, Justice Winfield

FOURTH GRADE: David Aldrich, Blake Arney, Autumn Atkinson, Brittany Barger, Aiden Brown, William Bryant, Michael Davis, Janiya Falls, Tanner Gore, Zoey Haga, Ryan Lynn, Callum McCoy, Layla McGavock, Gabriel Parenti, Damian Perdue, Carson Puckett, Rylan Wilcher

THIRD GRADE: Landon Bryant, Gavin Childs, Schaeffer Crane, Brody Crigger, Jadyn Deaner, Elliana Foutz, Lillian Foutz, Carter Gentry, Zachary Gilliam, Lena Hardin, Aaliyah Johnson, Kenzie LaVenture, Ashton McMillion, Wyatt Price, Sienna Sanford, Braylin Smith, Amelia Stump, Autumn Vena, Gabriel Watts, Evan Welch, Olivia Whisnant