Men Nine and Under

Place Name City Age Time

1 A. Lee Roanoke 9 23:00.3

2 A. Bratic Roanoke 9 24:17.6

3 S. Yount Troutville 7 25.37.0

4 J. Dunker Daleville 9 25:55.6

5 I. Theimer Buchanan 8 27.40.9

6 E. Kellerman Troutville 8 27:20.3

7 J. Dunker Daleville 7 27:51.8

8 D. Kidd Roanoke 9 28:49.9

9 C. Folks Roanoke 9 30:16.6

10 A. Shin Fincastle 8 29:39.7

11 H. Saunders Fincastle 7 30:47.1

12 C. Tingler Eagle Rock 8 31:21.3

13 P. McNamara Fincastle 7 29:46.2

14 J. Jennings Fincastle 8 31:26.0

15 B. Helmandollar Fincastle 8 31:46.0

16 J. Thompson Troutville 8 32:35.5

17 A. Sawyer Daleville 8 32:31.0

18 S. Yount Troutville 5 32:53.1

19 T. Davis Daleville 9 33:02.1

20 P. Fraze 8 33:30.0

21 J. Tribble 9 33:21.5

22 T. Taylor Troutville 7 34:30.0

23 H. Reedy Daleville 9 34:32.7

24 S. Stelter Daleville 9 34:32.7

25 M. Aliveto Roanoke 7 34:33.5

26 O. Brummer Roanoke 7 34:44.8

27 C. Norris Buchanan 7 35:44.1

28 O. Lawson Fincastle 9 35:26.9

29 B. Saunders Fincastle 9 35:36.4

30 A. Dickison Fincastle 9 35:44.3

31 B. Foutz Troutville 7 36:29.8

32 G. Osborne Troutville 9 36:35.9

33 C. Johnson Daleville 9 36:38.4

34 A. Lemar Cloverdale 9 35:48.3

35 J. Thomasson Buchanan 8 36:51.2

36 G. Cooper Troutville 8 38:04.1

37 B. Reedy Daleville 7 38:18.8

38 J. Howson 6 39:17.9

39 G. Price Buchanan 7 39:32.0

40 M. Falls Buchanan 6 39:58.6

41 J. Meador Buchanan 8 40:27.4

42 J. Windsor Roanoke 9 40:05.9

43 T. Yager Roanoke 8 40:06.7

44 B. McMillion Troutville 6 40:45.7

45 N. Linthicum Fincastle 9 40:29.3

46 M. Newton Troutville 9 40:24.7

47 J. Dudley Eagle Rock 7 42:04.8

48 E. Joyce 9 41:28.2

49 B. Garner Troutville 6 42:10.6

50 B. Baka-Collins Fincastle 7 42:03.0

51 A. Bona Fincastle 7 42:09.6

52 L. Hogan Blue Ridge 8 42:30.9

53 A. Kegley Roanoke 9 42:41.7

54 C. Bratton Daleville 9 42:13.6

55 H. Murphy Troutville 6 43:16.5

56 N. Creasy Cloverdale 9 42:46.8

57 S. Reynolds Troutville 7 43:15.0

58 C. Rhodes Roanoke 5 42:54.6

59 L. Beale Eagle Rock 7 43:35.3

60 E. Moore Cloverdale 7 43:43.5

61 W. Hedrick Daleville 7 44:09.8

62 B. Martin Troutville 9 44:29.0

63 A. Fisher Blue Ridge 9 44:24.2

64 D. Kyle Roanoke 6 44:19.7

65 J. Kish Roanoke 6 44:14.9

66 S. Crane Troutville 9 45:32.2

67 N. Horne Daleville 7 46:12.8

68 E. Copeland Fincastle 9 47:07.2

69 T. Rock Blue Ridge 6 47:12.9

70 J. Simmons Fincastle 8 47:17.2

71 L. Dehr Daleville 8 46:23.5

72 J. Tribble Fincastle 9 47:23.6

73 J. Monaghan Fincastle 5 48:28.9

74 J. Nixon Fincastle 9 47:31.6

75 J. Keogh Fincastle 4 48:22.9

76 L. Sharp Daleville 8 49:33.6

77 K. Anderson Troutville 7 49:41.6

78 M. Duty Fincastle 8 50.26.6

79 L. Young Troutville 9 49:54.3

80 M. Barker Troutville 9 49:43.0

81 C. Kroll Blue Ridge 7 40.09.2

82 H. Hanna Troutville 8 49:09.5

83 M. Bratton Daleville 7 49:43.2

84 P. Ward Troutville 7 50:07.3

85 A. Gladfelter Buchanan 7 50:32.4

86 R. Wilcher Troutville 9 50:43.9

87 O. Saville Troutville 7 51:16.4

88 B. Martin Troutville 7 51:53.5

89 L. Foster Daleville 6 53:01.1

90 E. Schermer Daleville 5 53.51.0

91 J. Johnson 7 52:56.5

92 N. Winfield Troutville 9 55:17.2

93 S. Griffin Fincastle 9 55:34.3

94 B. Spence Fincastle 7 55:59.0

95 T. Sine 8 55:58.8

96 F. Beard Eagle Rock 8 57:05.0

97 H. Gallacher Roanoke 8 57:17.1

98 C. McLucas Daleville 8 56:50.6

99 P. Gallacher Roanoke 5 57:29.9

100 L. Martin Troutville 6 58:08.8

101 G. Shaver Troutville 7 58:41.5

102 B. Saville Troutville 5 59.22.1

103 P. Greathouse Roanoke 7 1:00:07.6

104 L. Bryant Troutville 8 105:08.0

MEN 10 to 13

1 R. Cobb Roanoke 23 21:48.8

Seth Huard Roanoke 13 22:15.6

3 S. Whitson Buchanan 11 23:02.3

4 J. Moughrabi Dalevillle 10 23:44.5

5 E. Nice Stuarts Draft 10 24:10.2

6 M. Ebrahimi Troutville 12 24.54.9

7 J. Malue Daleville 11 25.29.2

8 C. Krzeminski Daleville 11 25:33.4

9 J. Stelter Daleville 11 26:39.2

10 C. Saunders Fincastle 10 27:41.1

11 M. Snare Troutville 11 26:54.3

12 P. Vaughn Roanoke 11 27:08.8

13 Jacob Malue Daleville 13 26:57.8

14 C. Shell Troutvillr 12 27:04.6

15 D. Mast 10 27:30.8

16 E. Stump Fincastle 10 27:17.6

17 P. Kirby Troutville 10 27:37.8

18 K. Fisher Blue Ridge 12 28.11.3

19 C. Windsor Eagle Rock 11 29.01.9

20 L. Joyce 12 29:28.6

21 L. St.Clair Troutville 12 29:33.3

22 D. Combs Troutville 10 29:51.2

23 N. Moser Blue Ridge 10 30:10.9

24 B. Monaghan Buchanan 10 31:17.7

25 B. Jones Buchanan 10 30:30.8

26 T. Taylor Buchanan 10 31:18.9

27 P. Poff Blue Ridge 10 30:58.7

28 D. Riffey Buchanan 11 31:16.1

29 A. St.Clair Troutville 12 32:08.a

30 M. Parr Roanoke 11 32:58.8

31 L. Kyle Roanoke 11 33:33.7

32 Caleb Mays 13 33.49.2

33 M. Martin Troutville 11 33:48.3

34 T. Hylton Buchanan 11 34:08.0

35 B. Wilhoit Cloverdale 11 34::44.5

36 J. Winfield Troutville 10 34:05.5

37 C. Henson McGaheysville 10 35:48.1

38 N. Zuraw Troutville 12 34:56.5

39 H. Quesenberry Blue Ridge 10 34:55.5

40 S. Williams Troutville 10 35:58.2

41 N. Johnson Troutville 10 36:10.9

42 A. Zuraw Troutville 10 35:11.6

43 M. Yamatani Daleville 13 35:4;7.1

44 I. McGowan Buchanan 10 36:02.5

45 W. Johnson Troutville 12 36:12.9

46 K. Price Buchanan 10 36:21.4

47 C. Collins-Baker 13 36:25.7

48 T. Hipes Eagle Rock 10 36:59.7

49 C. Stultz Troutville 12 37.52.4

50 B. Dudley Cloverdale 10 38:28.7

51 J. Sandidge Buchanan 10 38:04.1

52 A. Metz Buchanan 10 38:15.7

53 J. Frate Troutville 12 38:41.2

54 C. Drumheller Troutville 10 40.26.1

55 K. Wilson Buchanan 10 44:17.2

56 J. Saunders Roanoke 10 44:25.3

57 L. Burton Blue Ridge 12 44:58.2

58 B. Broyles Eagle Rock 10 45:43.8

59 H. Saville Eagle Rock 10 47:25.8

60 E. Saunders-Walker Troutville 11 54:10.0

61 C. Mowles Buchanan 10 55:22.6

62 C. Martin Troutville 10 55:34.3

63 D. Aldrich Jr. Troutville 10 57.55.3

64 B. Gordon Buchanan 12 59:47.7

65 C. McLucas Daleville 10 1:04.49.6

MEN 14 to 17

1 Kevin Painchaud Bedford 16 22:14.0

2 John Laughridge Troutville 15 22:56.0

3 Darian Garrison Troutville 16 24:49.1

4 David Rakes Daleville 14 25:46.5

5 Tymothy Fitzberald Roanoke 15 40.48.0

6 Sean Fleenor Hot Springs 17 53:06.8

7 Jason Beard Jr. Eagle Rock 14 55:27.4

MEN 18 to 22

1 Wyatt Bowman Fincastle 22 21:49.1

2 Jeff Bauer Fincastle 18 25:11.5

MEN 23 to 29

1 Matthew Combs Salem 24 31:56.1

2 Matt Hill Roanoke 24 24:36.7

3 Kalen Bushong Roanoke 23 34:54.5

4 Travis Spence Fincastle 28 36.58.1

5 Cody Bramblett Vinton 28 43:15.7

MEN 30 to 34

1 Bryan Alphin Buchanan 31 23:30.4

2 Benson Snyder Roanoke 31 24:56.6

3 James Tharpe Troutville 34 31:03.1

4 David Goodman Roanoke 31 31:58.2

5 Ryan Browning Daleville 31 34:03.1

6 Carl Vassar Buchanan 33 37:59.8

7 Steve Ferguson Fincastle 30 38:05.9

8 Jacob Reeves Troutville 32 40:23.9

9 Justin Keogh Fincastle 32 48:22.8

MEN 35 to 39

1 Matt Stump Fincastle 38 28:53.1

2 Jake Saunders Fincastle 37 29:06.1

3 Keith Tingler Eagle Rock 38 31:21.2

4 Joe Thompson Troutville 35 32:35.2

5 Kwangmin Shin Fincastle 38 33:31.7

6 Josh Aliveto Roanoke 38 34:34.3

7 Joshua Williams Fincastle 36 36:41.2

8 Chris Nichols Blue Ridge 36 36:35.7

9 Paul Murphy Troutville 39 37:38.0

10 John Wilhoit Cloverdale 39 38:11.3

11 James Garner Troutville 36 42:52.6

12 David Reynolds Troutville 38 43:15.7

13 Richard Sealey Roanoke 36 45.19.6]

14 Rick Horne Daleville 37 46:08.0

15 Joseph Bona Fincastle 35 48:30.0

16 Brandon Young Troutville 36 48:26.0

17 Kevin Kroll Blue Ridge 36 50:32.3

18 Michael Moser Blue Ridge 36 50:40.6

19 Brett Rhodes Roanoke 35 53:17.8

20 Frank Schermer Troutville 37 53.50.6

21 Jason Beard Eagle Rock 39 57:36

MEN 40 to 44

1 John Claterbaugh Roanoke 43 31.25.4

2 Matt Brown Daleville 40 32.35.5

3 Chuck Davis Daleville 43 33:23.6

4 Carl Saunders Daleville 43 33:23.6

5 Aaron McFarling Troutville 42 35:05.8

6 Keith Yamatani Daleville 43 36:17.6

7 James Spencer Daleville 41 39:34.7

8 Jason Dudley Eagle Rock 40 42:01.2

9 Eric Burger Daleville 43 42:36.4

10 Nick Halsted Daleville 41 46:31.8

11 Matt Monaghan Fincastle 40 49:28:8

12 Bryan Saville Troutville 41 51:16.3

13 Bret Shawn Troutville 40 53:46.8

14 Seth Mowles Buchanan 41 55:23.1

MEN 45 to 50

1 Kevin Painchaud Bedford 49 25:01.9

2 Pete Dunker Daleville 49 27:48.3

3 Steve Baka Fincastle 46 27:36.4

4 Stephen Nicely Daleville 45 30:05.9

5 Sonny Combs Troutville 48 30:09.4

6 Paul Helmandollar Fincastle 49 31:46.0

7 Chad Young Troutville 49 32:55.0

8 Jake Brewbaker 46 36:40.8

9 Robert Frate Troutville 48 38:43.1

10 Shawn Carpenter Daleville 49 39:04.6

11 Jimmy Yager Roanoke 47 40:06.8

12 Jon Abney Daleville 46 42:00.0

13 Dennis Moore Cloverdale 45 43:43.4

14 Curtis Hedrick Daleville 49 44:09.8

15 Richard Gallacher Roanoke 45 57:31.4

MEN 50 to 54

1 Chris DeMars Fincastle 52 26:46.2

2 Paul Bratton Troutville 51 28:02.0

3 Darin Hogan Roanoke 50 41:17.0

MEN 55 to 59

1 David Cobb Roanoke 56 31:53.9

2 Stevie Lovell Cloverdale 56 40:25.9

3 Cliff Craine Daleville 57 42:21

MEN 69 to 69

1 Billy Pearlman Roanoke 60 20:29.8

2 Felix Lopez Lynchburg 66 25:24.6

3 Douglas Helms Troutville 61 25:54.7

4 Bill Gaul Fincastle 62 34:13.9

5 Charles Farley Christiansburg 68 35:29.3

6 Barry Thornton Henry 60 35:25.3

7 Mark Vaught Troutville 61 43:52.9

8 Jerry Wright Roanoke 69 43:58.9

9 Tony Baker Fincastle 69 45:10.7

10 Randy Smith Roanoke 69 49.00

MEN 70 and OVER

1 Richard King Fincastle 72 45:22.4

Women Nine and Under

1 A. Nicely Daleville 9 29:56.2

2 M. Sealey Roanoke 8 30:34.6

3 I. Glenn Cloverdale 9 33:50.6

4 E. Payne Roanoke 9 33:39.1

5 B. Whitson Buchanan 5 33:50.2

6 E. Rogers Cloverdale 9 34:14.6

7 K. Rhodes Roanoke 9 34:14.7

8 K. Whitson Troutville 8 34:26.1

9 L. McGavock Troutville 7 34:47.9

10 P. Abney Daleville 7 34:53.8

11 M. Moore Cloverdale 9 35:38.8

12 E. Williams Fincastle 8 36:41.1

13 M. Nichols Blue Ridge 9 36:33.3

14 K. Dobbs Roanoke 9 37:09.5

15 A. Bona Fincastle 8 38:01.5

16 B. Boone Troutville 8 38:01.5

17 H. Breeden Buchanan 8 37:39.2

18 A. Bandy Fincastle 9 37:46.9

19 J. Simmons Fincastle 9 38:20.9

20 R. Stull Buchanan 6 38:34.0

21 J. Deaner Fincastle 8 39:03.6

22 H. Vassar Buchanan 9 39:11.3

23 A. Hathaway Roanoke 8 38:40.0

24 K. Carpenter Daleville 8 38:42.1

25 K. Spencer Daleville 7 39:34.6

26 R. Adkins Roanoke 9 38:56.5

27 B. Boblett Buchanan 8 40:00.5

28 W. Ronk Troutville 9 39:10.8

29 R. Boblett Buchanan 6 40:05.3

30 A. Hathaway Roanoke 9 39:27.4

31 E. Windsor Eagle Rock 6 39:56.2

32 C. Olivier Daleville 8 39:34.5

33 C. Clark Daleville 8 40:09.1

34 E. Rickman Roanoke 8 40:48.9

35 E. Foutz Troutville 8 41:21.5

36 R. Martin Troutville 8 41:17.5

37 B. Nunley Troutville 9 41:11.4

38 L. Rock Blue Ridge 9 41:12.0

39 O. Burger Daleville 8 41:20.3

40 M. Marshall Fincastle 9 41:24.7

41 H. McNamara Fincastle 9 41:24.8

42 B. Huthwaite Fincastle 8 43:16.5

43 C. Vess Troutville 7 43:31.3

44 K. Sollars Daleville 7 43:15.2

45 J. Beale Eagle Rock 9 44:00.0

46 A. Lee Roanoke 7 44:04.3

47 H. Eberly Roanoke 7 44:04.2

48 A. Rogers Cloverdale 6 44:15.6

49 S. Hoover Daleville 8 44:25.8

50 A. Olwage Troutville 8 45:19.0

51 B. Ruscigno Daleville 9 44:54.1

52 Y. Luckett Troutville 9 45:08.4

53 B. Beckner Troutville 9 44:52.4

54 M. Lusk Troutville 8 45:35.4

55 K. LaVenture Troutville 8 45:41.6

56 E. Bosely Eagle Rock 9 45:56.4

57 A. Stump Fincastle 7 46:59.1

58 A. Vess Troutville 7 46:58.4

59 L. Hoover Daleville 5 46:54.0

60 G. Hoover Daleville 7 46:54.0

61 K. Stclair Troutville 7 47:26.2

62 E. Brummer Roanoke 5 48:07.6

63 S. Halsted Daleville 7 48:04.4

64 A. Bona Fincastle 4 48:30.3

65 F. Stump Fincastle 6 48:14.6

66 A. Spence Fincastle 6 48:25.2

67 M. Howson 5 48:12.9

68 M. Olivier Daleville 8 47:45.3

69 M. Lipes Eagle Rock 8 48:46.3

70 A. Topkin Fincastle 6 48:52.0

71 A. Garcia Blue Ridge 9 49:09.2

72 A. Kelly Lexington 7 49:03.6

73 C. Moser Blue Ridge 7 49:23.4

74 L. Bryant Eagle Rock 8 49:04.1

75 A. Kelly Lexington 5 49:13.9

76 M. Elmore Daleville 7 49:54.3

77 H. Milko Blue Ridge 8 50:09.6

78 A. Angle Eagle Rock 8 50:09.1

79 J. Zell Eagle Rock 4 50:29.2

80 K. Simmons Eagle Rock 6 50:30.0

81 T. Rhodes Buchanan 9 51:34.1

82 L. Dubbe Troutville 6 51:36.7

83 A. Case Troutville 6 51:39.9

84 A. Jordan Troutville 9 53:103.8

85 A. Rhodes Roanoke 8 52:28.0

86 B. Brinkley Roanoke 8 52:28.5

87 E. Shawn Troutville 9 58:32.6

88 A. Simmons Fincastle 5 54:58.8

89 E. Carpenter Blue Ridge 9 55:27.9

90 E. Monaghan Fincastle 7 56:00.0

91 O. Whisnant Blue Ridge 8 55:42.1

92 S. Beard Eagle Rock 5 57:36.0

93 A. White Daleville 7 57:06.2

94 S. Beard Eagle Rock 7 57:35.6

95 K. Wagner Roanoke 5 58:46.7

96 L. Campbell Troutville 9 58:28.7

97 M. Rodriguez Roanoke 8 59:21.3

98 E. Hogan Blue Ridge 9 1:03:20.7

99 L. Cress Fincastle 7 1:05:42.5

100 E. Cason Eagle Rock 5 1:05:43.8

101 E. Repasky Troutville 8 1:06:28.7

102 S. Wood Troutville 8 1:06:28.3

103 N. Salsgiver Roanoke 7 1:13:13.3

Women 10 to 13

1 K. Myers Fincastle 12 25:21.4

2 M. Hoover Daleville 10 26:55.1

3 G. Engels Roanoke 11 26:54.1

4 O. Nicely Daleville 11 27:40.7

5 B. Harvey Daleville 12 28:05.8

6 R. Childs Troutville 11 28:19.0

7 C. Franco Roanoke 12 28:52.6

8 A. Purser Roanoke 11 29:16.2

9 M. Claterbaugh Roanoke 12 30:41.0

10 A. Moore Troutville 11 31.08.6

11 G. Miller Buchanan 11 31:47.1

12 H. Rader Fincastle 12 31:39.4

13 K. Aaron Buchanan 12 31:59.8

14 E. Sprouse Fincastle 12 32:12.2

15 B. Keith Cloverdale 10 33:06.3

16 A. Wagner Roanoke 10 33:09.8

17 C. Crawford Roanoke 11 33:42.5

18 S. Martin Troutville 10 34:13.5

19 K. Napier Fincastle 10 35:31.2

20 S. Crane Troutville 10 35:05.4

21 M. Saville Eagle Rock 11 35:42.7

22 Liliana Bolling Fincastle 13 35:00.3

23 Mia Camp Daleville 13 37:08.8

24 C. Winfield Troutville 10 37:44.9

25 A. Saunders Fincastle 10 37:44.9

26 J. Shumate Buchanan 10 37:31.8

27 L. Smith Buchanan 10 37:32.0

28 A. Jennings Fincastle 10 37:35.6

29 S. Johnson Troutville 11 38:46.0

30 K. Bryant Fincastle 10 39:10.8

31 D. Osborne Blue Ridge 10 40:21.3

32 K. Milko Blue Ridge 10 40:40.5

33 S. Akers Daleville 10 40:01.3

34 A. Willard Daleville 10 40:00.4

35 L. Tingler Eagle Rock 11 40:01.3

36 C. Hedrick Daleville 11 42:25.7

37 Sarah Crain Daleville 13 42:04.9

38 A. Crain Daleville 12 42:21.2

39 Gracelyn Stump Troutville 13 44:47.9

40 Makayla Petty Buchanan 13 44:50.1

41 G. Huffman Fincastle 10 45:52.6

42 M. Gantzhorn Troutville 10 47:10.4

43 H. DeMarco Fincastle 10 48:18.5

44 O. Gantzhorn Troutville 11 47:18.3

45 C. Glenn Cloverdale 10 48:12.1

46 N. Ward Troutville 10 48:37.9

47 A. Greathouse Roanoke 10 48:18.3

48 B. Eberly Roanoke 10 48:18.1

49 E. Dickerson Roanoke 10 48:21.1

50 L. Collins Roanoke 10 48:21.4

51 Alyssa Lusk 13 49:20.8

52 M. Lusk Troutville 11 49:20.3

53 M. Gladfelter 12 50:31.5

54 K. Duty Fincastle 12 50:24.0

55 M. Willmott Blue Ridge 10 51:47.7

56 S. DeMarco Fincastle 10 52:09.0

57 L. Cassell Troutville 11 52:09.2

58 H. McFarling Troutville 11 51:42.9

59 J. Smith Blue Ridge 10 53:10.8

60 E. Jones Fincastle 11 52:.6.0

61 A. Hanna Troutville 10 52:57.6

62 A. Burkholder Daleville 10 52:57.6

63 M. McGee Buchanan 10 53:40.0

64 K. Taylor Fincastle 10 55:29.7

65 M. Mendozo 10 1:04:51.3

66 L. Barker Troutville 10 1:05:00.1

67 R. Copeland Fincastle 11 1:05:14.5

68 A. Cason Eagle Rock 11 1:05:43.3

Women 14 to 17

1 Hailey Lusk Troutville 14 37:51.6

2 Autumn Nester Buchanan 17 42:34.7

3 Carlee Bennett Buchanan 15 44:22.6

4 Elaina Brown Blue Ridge 14 46:40.2

5 Chloe Bennett Buchanan 16 48:18.3

6 Lauren Setliff Troutville 15 47:24.3

7 Allison Sheets Mount Sidney 15 47:15.9

8 Gross Nikki 14 47:17.0

9 Rachel Wareham Troutville 16 48:19.9

10 Camille Humbert Daleville 15 53:26.0

Women 18 to 22

1 Audrey Nester Buchanan 19 42:34.7

2 Beth McAllister Hot Springs 19 53:06.6

3 Gracie Proctor Eagle Rock 19 1:14:15.6

Women 23 to 29

1 Dani DeHart Cloverdale 26 28:13.9

2 Conner Sprinkle Roanoke 25 34:31.0

3 Tabitha Boan Dalzell 27 35:53.8

4 Mary Umstead 26 39:55.7

5 Laura Spence Fincastle 29 48:25.2

6 Kimberly Green Fairfield 25 49:14.4

Women 30 to 34

1 Valerie Snyder Roanoke 31 24:58.2

2 Khymberli Spikes Salem 30 27:21.4

3 Ashley Purser Roanoke 34 39:20.9

4 Alex Taylor Troutville 33 34:36.0

5 Stephanie Rogers Cloverdale 32 34:20.4

6 Sarah Browning Daleville 32 34:57.9

7 Danielle Bona Fincastle 33 38:37.6

8 Brittany Chambers Buchanan 31 37:31.6

9 Juliana Booth Daleville 31 41:17.5

10 Mariah Vess Troutville 34 43:38.0

11 Katie Vassar Buchanan 32 50:01.0

12 Cateena Taylor Fincastle 33 52:09.7

13 Melissa Foster Daleville 32 53:01.2

14 Katy White Daleville 34 53:00.7

15 Anne Simmons 34 54:58.5

Women 35 to 39

1 Nicole Thompson Troutville

2 Tracy Banka

3 Jakie Saunders Fincastle

4 Jessica Sheets

5 Michelle Eberly Roanoke

6 Stefenie Martin Troutville

7 Kimberly Payne Roanoke

8 Leslie Huthwaite Fincastle

9 Sherry Boone Troutville

10 Stacey Reid Buchanan

11 Sarah Boblett Buchanan

12 Andrea Lee Troutville

13 Kelsie Kegley Roanoke

14 Cory Hendrick Daleville

15 Michelle Nester Buchanan

16 Amanda Murphy Troutville

17 Rachael Childs Troutville

18 Lauren LaVenture Troutville

19 Brandy Nunley Troutville

20 Rachel Willmott Blue Ridge

21 Amanda Bennet Springfield

22 Sarah Beth Milko Blue Ridge

23 Daleana Olwage Troutville

24 Meagan Stump Fincastle

25 Beth Howson Buchanan

26 Nicole Joyce

27 Jamie Dubbe Troutville

28 Andrea Tingler Eagle Rock

29 Megan Henderson Troutville

30 Maribeth Schermer Troutville

31 Michele Wagner Roanoke

32 Jessica Saville Troutville

33 Jonette Carpenter Daleville

Women 40 to 44

1 Heather Young Salem

2 Leslie Rigsby Buchanan

3 Stacie Newton Troutville

4 Dana Abney Daleville

5 Datrina Kish Roanoke

6 Melissa Ritchie Roanoke

7 Heather Arrington Roanoke

8 Heather Saunders

9 Stacey Collins

10 Dana Sealey Roanoke

11 Wendy Hoover Daleville

12 Nora Bryant Troutville

13 Candy Riddleberger Daleville

14 Amy Angle Eagle Rock

15 Robin Carpenter Blue Ridge

16 Alicia Greathouse Roanoke

Women 45 to 49

1 Dodie Thompson Troutville

2 Michele Deaner Fincastle

3 Denise McCarty Madison Heights

4 Dana McCaleb Fincastle

5 Yvonne Moore Cloverdale

6 Melissa Micholski

7 Kristen Dehr

8 Stephanie Branch Buena Vista

9 Laura Thurston Lexington

10 Kristin Meador Troutville

Women 50 to 54

1 Christi Combs Salem

2 Kristine DeMars Fincastle

3 Tammy Riggs Buchanan

4 Kelly Vess Clifton Forge

5 Barbara DeMarco Fincastle

6 Laura O’Neil-Camp Daleville

7 Kathy Proctor Eagle Rock

Women 55 to 59

1 Lynn Sprinkle Troutville

2 Gina Breakell Roanoke

3 Cindy Orndorff Clifton Forge

4 Andrea White Blue Ridge

Women 60 to 69

1 Betty Holland Troutville

2 Catherine Kemper Roanoke

3 Debra Farley Christiansburg

4 Paula Jones Fincastle

5 Kelly Trivett Morgantown

6 Margaret Smith Roanoke

7 Kit Johnston Troutville

Women 70 and over

1 Patty King Fincastle

2 Brenda Fuller Riverview