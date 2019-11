Botetourt County middle schools have released the following honor rolls for the first nine-weeks:

CENTRAL ACADEMY

A HONOR ROLL

EIGHTH GRADE: Kyleigh Brady, Matthew Clayton, Rylie Dickenson, Katelynn Furry, Jaden Kitt, Sara McFadyen, Damien Mitchell, Elle Norris, Annabelle Peay, Grace Powell, Vianey Ramirez-Bautista, Ethan Sherman, Aiden Shotwell, Ethan Smith, Braylin Snider, Ethan Spickard, Paul Theimer, Austin Thomas, Zachary Vernon, Drew Whitson, Abigail Wilson, Hannah Wilson-Breitweiser

SEVENTH GRADE: Kylee Aaron, Breanna Anduiza, Kaeli Berry, Sasha Birckhead, Ella Bisese, Colton Bowman, Mia Camp, Zoe Entsminger, Brady Gordon, Zachary Griswold, Koleman Harvey, Lila Hubbard, Adelynn Jones, Macy Shafer, Brett Smith, Lucas St.Clair, Isabelle Stewart, Ava Thacker, Emily Woodson

SIXTH GRADE: Brian Barger, Andrew Boitnott, Gabrielle Boyden, Sydnee Breeding, Rain Copeland, Lily Ebrahimi, Donald Griffin, McKenna Hayslett, Hallie Hubbard, Rylee Jordan, Jennah Lynch, Josiah Merchant, Makenna Saville, Mia Williams, Zechariah Wolfe, Riley Wolford

A-B HONOR ROLL

EIGHTH GRADE: Matthew Alderson, Carter Baka-Collins, Nicholas Beard, Emma Bobbitt, Liliana Bolling, Alexis Chocklette, Josiah Clark, Deanna Draper, William Dudding, William Dulaney, Lydia Dunbar, Shane Dunbar, Mehdi Ebrahimi, Monica Foley, Ilianah Graham, Sadie Hall, Zeal Hammons, Jennifer Hensley, Tyler Hill, Marley Huddleston, Moses Keyser, Grant Kovar, Eleanor Lackey, Anna Lakes, Natalie Lemon, Chase Lester, Honesty Liming, Alexander Lucia, Brookelyn Markham, Anjelica Marley, David Merritt, Silas Miller, Evan Mines, Keegen Mundy, Alise Orent, Haden Parker, Makayla Petty, Tanner Reid, Edward Shumate, Gabriel Staton, Grayson Taylor, Dakota Thomas, Sarai Vasquez, Lily-Ann Waddell, Brianna Ward, Killian Ward, Corban Wilhelm, Seth Williamson, Walker Wilson, Faith Elizabeth Worsley

SEVENTH GRADE: Wyatt Bankert, Joseph Beard, Savannah Beckner, Telia Boyles, Ethan Bryant, Caitlin Canada, Rylee Clark, Trent Compton, Kendra Craddock, Alexander Davis, Elizabeth Davis, Logan Deel, Jayden Delp, Caden Dodson, Wren Duckworth, Grayson Dudley, Kailin Duty, Kelsey Firebaugh, Nathaniel Graff, Staci Green, Meredith Griffin, Madison Hambrick, Caroline Hanna, Abigail Haroulakis, Shea Hubbard, Emerich Jamison, Addison Jones, Logan Joyce, Samuel Judge, Makayla Long, Noah Longley, Emma Lowe, Jacob MacLeish, Hunter Mays, Jadyn Miller, Ella Monaghan, Konner Myers, Lea Norris, Kody Park, Michael Pellican, Miguel Ramirez-Bautista, Zachary Rhodes, Haley Richmond, Daniel Slusser, Andrew St.Clair, Gabriella Tickner, Jackson Tyree, Nevaeh VanBuren, Regan VanNess, Lucie-Ann Waddell, Hunter Weaver, Catalyne Webb, Caleb West, Eli Whitley, Jordan Wilhelm, Avery Williams, Jacob Winfield, Jonathan Wolcott

SIXTH GRADE: Hannah Albers, Jayden Alston, Nicole Baker, William Ballard, Audrey Benson, Walker Bierer, Gavin Binns, Kaia Binns, Elise Buchanan, Xander Carlough, Anna Cash, Arianna Cason, Regan Childs, Chase Clemons, Keira Crawford, Siera Davis, Wyatt Dickenson, Landon Dillow, Caitlyn Downey, Ellie Eubank, Kaylee Gill, Brian Gordon, William Haymaker, Chloe Helmandollar, Anna Hensley, Cameron Hosey, Ella Hutchens, Trevor Hylton, Eli King, Kenadi Kovar, Benjamin Lawson, Kansas LePard, James Lisle, Amythyst Lowrance, Ryan Markham, Randall McClung, Conor McFadyen, Dallas Miller, Georgia Miller, Ella Moran, Madison Muncey, Abbey Parker, Jennifer Peters, Esther Phillips, Calliope Poff, Nathaniel Powell, Nathan Preston, Marques Primes, Hayley Rader, Jacob Reese, Addisyn Rodgers, Mitchell Snare, Nathan Stewart, Savannah Teaford, Lillian Tingler, Jenna Tucker, Ryder Ward, Allison Wertz, Emma West, Silas Whitson, Maddox Woodyard

READ MOUNTAIN

EIGHTH GRADE: Laila Alam, Grayson Alfano, Ainsley Anderson, Brianna Andrews, Isabella Antivero, Aidan Appicello, Allison Argabright, Daniel Bowling, Emily Bowling, Yazmin Brennin, Troy Buchanan, Keely Caldwell, Eisen Colon-Arroyo, Owen Cooper, Tyler Cronise, Kallie Deel, Amelia Dietrich, Erna Dietrich, Autumn Estrada, Hadley Evans, Benjamin Ferrell, Aurora Fitzgerald, Hunter Gilbert, Donavan Goad, Emily Hanson, Elizabeth Hodges, Mary Hodges, Seth Huard, Ethan Ikenberry, Ella Johnston, Audrey Keister, Daniel Kelly, Jazzlyn Kidd, Spencer Krimski, Peter Krzeminski, Keaton Lucas, Juliana Manello, Lilyana Matat Diaz, Adison Mayhue, Grace Mayo, Elliott McClung, Casey McFarling, Ryan Meadows, Sarah Miles, Ryan Mosdell, Jakari Nicely, Kaitlyn Nichols, Holly Powell, Amber Puckett, Ridge Radtke, Mikayla Reed, Chase Richmond, Isabella Sanchez, Olivia Sell, Riley Shupe, Bralyn Snead, Katen Tetreault, Grace Thomas, Emilyu Thompson, Demetri Toliver, Tyler Towe, Brayden Wells, Jeffrey Whitacre Jr., Amy Woodson, Zion Woody, Emma Yates

SEVENTH GRADE: Warren Basham, Addison Cadenhead, Emma Campbell, Lauren Clontz, Ella Conner, Maisy Cook, Kalob Daniels, Olivia Davidson, Madelyn Dooley, Chase Dozier, Emily Duncan, Carson Edwards, Janey Farrar, Braelyn Folks, Campbell Franco, Joshua Frate, Eric Gergely, Lindsey Hamilton, Jillian Harris, Bria Harvey, Ryley Hoffman, Aliyah Honaker, Grayson Hooven, Rebecca Huddleston, Abigail Humphries, Evan Klampfer, Harper Lewis, Blake Lovern, Jacob Malue, Journi Maxey, Cody McConnaughey, Hannah Mizuba, Maya Mougin, Jocelyn Osborne, Tristan Overbay, Cailey Petrauskas, Kane Reczek, Nathan Robinson, Emma Ruhlman, Autumn Russell, Aaron Scher, Ena Sejtanic, Morgan Smith, Jake Spangler, Avrie Stevens, Baimee Sykes, Kailey Teaford, Gavin Walker, Dean Webb, Chloe West, Brooke Wheeling, Madeleine Whitacre, Claire Williams, Bridgette Wissemann, Michael Yamatani, Madison Yowell, Azlynn Zini

SIXTH GRADE: Srijal Baniya, Arianna Beard, Raegan Bolling, Taylor Bowling, Lily Bratic, Jacob Brown, Abygail Christian, Caralyn Collins, Grace Corey, Caitlin Curran, Jaiden Dann, Graham Dietrich, Kennedy Dorsey, Daniel Doss, Ava Duff, Ella Fletcher, Olivia Gantzhorn, Ausin Gardner, Jaxon Guilliams, Alexa Gurley, Emma Hall, Bridger Harold, Olivia Harvey, Emma Hassell, Landon Hayes, Ryan Hooven, Rachel Huard, Sophie Hufton, Ratie Jensen, Savanna Johnson, Emily Jones, Gabriel Jones, Chloe Kelly, Ella Kirk, Brady Kish, Carter Krzeminski, Norah Lavinder, Liam MacMackin, Emily Maddox, Jonathan Malue, Thomas Marden, Hannah McFarling, Reagan Meade, Ryen Miller, Breely Mitchell, Caleb Muterspaugh, Olivia Nicely, Kendall Nixon, Griffin Osborne, Kylie Palmer, Blake Peery, Soren Rosine, Robert Sanchez, Taygen Sanchez-Huerta, Noah Shorey, Anthony Silva-Garcia, Myleigh Smith, Emma Spangler, Garrett Steele, Jack Stelter, Rhiannon Stowe, Aaden Thomas, Maxwell Vanover, Ashlee Walker, Ashley Wilmer, Logan Wingler, Savannah Young

A-B HONOR ROLL

EIGHTH GRADE: Peyton Adkins, Juliette Anaya, Evan Bannwart, Taylor Bell, Diego Benevidez, Samantha Bishop, Thomas Boehling, Ridge Bowen, Dezerae Bowley, Zoe B rown, Sophia Burbridge, Lauryn Campbell, Alexa Carillo, Brianna Cassidy, Haley Cooley, Ryan Counts, Lillian Cox, Sarah Crain, Cooper Crawford, Jack Crawford, Jack Crichlow, Ethan Deschambault, Tegan Dunman, Christina Ellis, Jahkl Emmons-Mayo, Bernadette Ferris, Sophis Fieschel, Bryce Finney, Anthony Foster, Casey Gentry, Benjamin Gilbert, Noah Glenn, Samuel Grooten, Stephanie Gutierrez, Madison Guy, Nicholas Hall, Christian Hatter, Cameran Hayes, Dylan Herrenschmidt, Zane Hess, Ryan Hollins, Lilly Iacovone, Rye Jackson, Aniyah Johnson, Kaden Johnson, Layne Jones, Jackson Kemper, Allyson Kessler, Leighanna Kissner, Cameron LeBlanc, John Leonard, Lily Manier, Christopher Martin, Andrea Martinez Soriano, Rowen Mays, Nathan McMinis, Nolan Medley, Avary Michalski, Jefferson Migual-Morales, Jade Morton, Aliysa Mullin, Liam Nagy, Caleb O’Quinn, Bryanna Orange, Kaden Overstreet, Danny Palma-Santos, Preston Palmer, Carson Peery, Tucker Peery, Benjamin Prescott, Emma Rice, Alana Rodriguez-Lewis, Gavin Rosenberger, Chloe Shrewsbury, Hayley Shumate, Avrey Smith, Stephany Soliz-Villeda, Turner Spencer, Haley Stone, Aaric Sullivan, Walker Sutton, Ellise Talmadge, Kaden Teaford, Olivia Terry, Alijah Thompson, Kyle Thompson, Priscilla Tilley, Joel Vance, Briana Waldron, Ella Warman, Connor Weddle, Kaylee West, Matthew Wheeling, Benjamin Wilkinson, Noah Williams, Emma Williamson, Mackenzie Willmott, Kenzie Wilson, Nathaniel Young

SEVENTH GRADE: Grayson Adkins, Aidan Alderman, Becca-Marie Archambault, Ezekiel Bagley, Joseph Bierce, Richard Bierce, Joseph Blankenship, Keira Booze, Peter Bradac, Avery Bradshaw, Sarah Bralley, George Branscom, Isabelle Broyles, Brayden burns, Kylen Caplinger, Brianna Carillo, Samantha Carroll, Carson Chitwood, Rayden Chrimes, Alexander Clarke, Meredith Claterbaugh, Raymond Cobb, Abby Cook, Anna Crain, Austin Crichlow, Joshua Crigger, Ethan Cunningham, Corey Curran, Joshua Dickerson, Abigail Dolinger, Matthews Dorra, Connor English, Alexander Feese, Dakoda Ferguson, Hunter Ferguson, Hayden Firestone, Kaleb Fisher, Makayla Fralin, Cole Griffin, Charles Grimes, Hilary Gutierrez-Cortez, Kennedy Hall, Madison Halsey, Elijah Hamilton, Jackson Harless, Anastasia Harris, Ty Hensley, Lola Hollett, Morgan Huffman, Tiana Irons, Walker Johnson, Abigail Kingery, Charles Kumar, Connor Lewis, Ava Martin, Savanna Martin, Colin Mason, Bailee Masters, Cameron Matutina, Tyler McCarren, Elizabeth Meadows, Aidan Mitchell, Kirsten Mitchell, Skylar Morris, Ian Park, Gracyn Poff, Jillian Rose Prado, Ryan Quesenberry, Riley Reed, Cooper Roberts, Abagail Roseberry, Mali Ruppel, Christopher Saunders, Carson Shell, Isabella Shelton, Paige Shortridge, Annie-Rose Shrewsbury, Ella Shuler, Hannah Slate, Emberlea Sprouse, Connor Stultz, Garrett Sutton, Ethan Taylor, Kamden Umber, Brayden Underwood, Ellie Villeneuve, Tristyn Walker, Braydon Whorley, Brennan Wright, Reuben Zimmerman, Nathaniel Zuraw

SIXTH GRADE: AzariahAdams, Christian Aguilar-Hernandez, Isaac Alderman, Meredith Allen, Mateo Altamirano Oviedo, Jasmin Andrade, Gavin Bowles, Jozelynn Bowley, Angelie brader, Xavier Brummer, Mason Burnette, Amelia Caballero, Yunior Caballero-Romero, Alice Cahoon, Maggie Caldwell, Sylvana Cavinder, Gracelynn Clark, Chloe Clemmer, Titus Close, Dalyana Colon-Arroyo, Janai Compton, Jakobie Cox, Cameron Craighead, Peyton Creasy, Tayler Cronise, Joseph Crowley, Brendan Dolinger, Nickolas Edmondson, Grace Engels, Kennedy Fender, Alisha Fitzgerald, Leah Fitzgerald, Ava George, Tanner Gilbert, Gabriel Glenn, Kaylee Hale, Catherine Hedrick, Taylor Hicks, Garrett Honts, Kayla Horne, Kelley Ingle, Elijah Johnson, Sarah Johnson, Quinten Jones, Myah Lawrence, Chloe Lawson, Taylor Lawson, Devin Lindsay, Megan Lusk, Rylee Mauck, Kaiden McCoy, Damien McPeak, Lilliana Mercedes, Camila Moctezuma Carrizales, Nathan Mullens, Anyell Orellana-Rodas, Jenna Overstreet, Jocelyn Palmero, Morgan Parr, Abigail Perkey, Thomas Prescott, Christian Rakes, Anna Roberts, Emilia Sanford, Maggie Sarver, Taylor Shock, Gabrielle Smiley, Lily Spraker, Sydney Stevens, Maya Strawbridge, Dereke Tarbox, Jalen Thompson, Ethan Thorne, Danni Tice, Alina Toliver, Gabriella True, Forest Wagner, Brayden Weaver, Reese Wills, Morgan Wilmer, Hannah Wilson, Gauge Witt, Justin Yanez-Lopez, Benjamin Zimmerman